Елена Рыбакина узнала соперницу по 1/8 финала турнира в Остраве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (26-е место в рейтинге WTA) встретится с белоруской Александрой Саснович (31-е место) в 1/8 финала турнира в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч состоится в среду, 5 октября. В первом круге Елена Рыбакина обыграла американскую теннисистку Мэдисон Киз (17-е место) — 5:7, 6:3, 6:3, а Александра Саснович одержала уверенную победу над латвийкой Еленой Остапенко (16-е место) — 6:2, 6:2.

Что касается очных встреч Рыбакиной и Саснович, то спортсменки играли между собой дважды — в 2021 году в США, на US Open и на турнире в Чикаго. Рыбакина выиграла оба матча, причем не отдала сопернице ни одного сета: 6:2, 6:3 и 6:4, 6:4.

Фото:ubitennis.com











