10 Августа 2022 01:39

Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана и победительница Открытого чемпионата Великобритании 2022-го года Елена Рыбакина узнала имя соперницы по следующему кругу турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала казахстанская теннисистка встретится с американской спортсменкой Кори Гауфф, которая на данный момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга.

На предыдущей стадии Рыбакина в тяжелом матче, который длился три часа, обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову в трех сетах, тогда как Гауфф была сильнее соотечественницы Мэдисон Бренгл в двух сетах.





Фото: Sports.kz.