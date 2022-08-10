Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто
10 Августа 2022 01:39

Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана и победительница Открытого чемпионата Великобритании 2022-го года Елена Рыбакина узнала имя соперницы по следующему кругу турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала казахстанская теннисистка встретится с американской спортсменкой Кори Гауфф, которая на данный момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга.

На предыдущей стадии Рыбакина в тяжелом матче, который длился три часа, обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову в трех сетах, тогда как Гауфф была сильнее соотечественницы Мэдисон Бренгл в двух сетах.


Фото: Sports.kz.


Новости по теме
«Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае
Казахстанские спортсменки успешно выступают на теннисном турнире в Усть-Каменогорске
Как выступали на олимпиаде-2022 в Индии казахстанские шахматисты
Читайте также
Казахстанские спортсменки успешно выступают на теннисном турнире в Усть-Каменогорске
«Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае
Как выступали на олимпиаде-2022 в Индии казахстанские шахматисты
Мужская сборная Казахстана одержала победу на Кубке Азии по хоккею в зале
Казахстанские хоккеистки в помещении стартовали с победы на Кубке Азии
Стало известно место Казахстана по итогам всемирной шахматной олимпиады
Мужская сборная Узбекистана впервые в истории стала победителем шахматной олимпиады
Первый международный шахматный фестиваль пройдет в Атырау
Популярное
1 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
2 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
3 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
4 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
5 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив