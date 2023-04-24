РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:24, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина узнала позицию в рейтинге WTA после неудачи на турнире в Штутгарте

    None
    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте — Ига Швёнтек из Польши, за ней следуют белоруска Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмой позиции. Напомним, что на прошлой неделе Рыбакина стартовала на турнире в Штутгарте, однако была вынуждена сняться с матча второго раунда против бразильянки Беатрис Хаддад Майи из-за травмы.

    Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева потеряла шесть строк и заняла 51-е место.

    В парном разряде первой ракеткой мира является Катерина Синякова из Чехии, вторая — ее соотечественница Барбора Крейчикова, на третью строчку вышла Пегула.

    Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина опустилась с 26-й на 27-ю отметку. Рыбакина отыграла две строчки и стала 95-й.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Казахстанские тяжелоатлеты выходят на помост Азиады
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!