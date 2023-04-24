Елена Рыбакина узнала позицию в рейтинге WTA после неудачи на турнире в Штутгарте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте — Ига Швёнтек из Польши, за ней следуют белоруска Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмой позиции. Напомним, что на прошлой неделе Рыбакина стартовала на турнире в Штутгарте, однако была вынуждена сняться с матча второго раунда против бразильянки Беатрис Хаддад Майи из-за травмы.

Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева потеряла шесть строк и заняла 51-е место.

В парном разряде первой ракеткой мира является Катерина Синякова из Чехии, вторая — ее соотечественница Барбора Крейчикова, на третью строчку вышла Пегула.

Сильнейшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина опустилась с 26-й на 27-ю отметку. Рыбакина отыграла две строчки и стала 95-й.