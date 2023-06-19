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Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июня 2023, 01:27
Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине Фото: Sports.kz

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире серии WTA 500 в Берлине (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга Рыбакина, которая является второй сеяной на турнире, сыграет с 20-летней россиянкой Полиной Кудерметовой (141-е место в рейтинге WTA).

Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Берлине благодаря победе над представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи (388-е место) в финале квалификации.

Турнир Bett1open пройдет в Берлине с 19 по 25 июня.

Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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