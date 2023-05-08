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Елена Рыбакина узнала первую соперницу на «Мастерсе» в Риме

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 10:29
Елена Рыбакина узнала первую соперницу на «Мастерсе» в Риме Фото: Sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем может встретиться казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) в своем первом матче на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина начнет выступление со второго круга, где сыграет с победительницей матча Ван Синьюй (Китай, 60-е место) — Жасмин Паолини (Италия, 68-е место).

Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая. Что касается последних выступлений Елены Рыбакиной, то казахстанка играла на грунте не слишком удачно: сначала она снялась из-за травмы на турнире в Штутгарте (Германия), а затем проиграла во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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