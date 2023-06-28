Елена Рыбакина узнала номер посева на Уимблдоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы официальные списки сеяных теннисисток Уимблдона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Возглавили посев первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко: это означает, что сыграть друг с другом они смогут, только если доберутся до финала соревнований. Помимо Соболенко, в посев под 19-м номером вошла ещё одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, в посеве третья, прошлогодняя финалистка, туниска Онс Жабер, — шестая.

16-й по посеву стала финалистка «Ролан Гаррос» в 2023 году чешка Каролина Мухова, а замыкают список из 32 сеяных игроков Петра Мартич (Хорватия, 30), Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет, 31) и Мари Боузкова (Чехия, 32).