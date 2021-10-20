Елена Рыбакина уступила в первом круге турнира в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве стартовал международный теннисный турнир серии WTA. В турнире принимала участие и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В первом круге турнира соперницей Рыбакиной выступила Маркета Вондроусова (Чехия). Матч завершился со счетом 4:6, 4:6 и продолжался 1 час 24 минуты.

Напомним, казахстанская профессиональная теннисистка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 17 место.