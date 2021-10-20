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    10:23, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина уступила в первом круге турнира в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Москве стартовал международный теннисный турнир серии WTA. В турнире принимала участие и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В первом круге турнира соперницей Рыбакиной выступила Маркета Вондроусова (Чехия). Матч завершился со счетом 4:6, 4:6 и продолжался 1 час 24 минуты.

    Напомним, казахстанская профессиональная теннисистка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 17 место.


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