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Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 19:25
Елена Рыбакина уступила третьей ракетке мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила американке Джессике Пегуле лидерство среди женщин по количеству побед в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

8 апреля в полуфинале турнира в Чарльстоне (США) Пегула обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Как сообщает журналистка WTA Insider Кортни Нгуэн, благодаря этому успеху американка стала абсолютным лидером по числу побед в этом году (22 победы), опередив Рыбакину (21).

«С сегодняшней победой Джесси Пегула лидирует в туре по победам в матчах с 22 победами, опережая Рыбакину с 21. Довольно хороший год!», — пишет Нгуэн.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Джессика Пегула играет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Их матч был прерван накануне из-за непогоды и возобновится 9 апреля вечером по астанинскому времени.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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