Елена Рыбакина уступила сопернице в финале Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В финале турнира Australian Open казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проиграла пятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первый сет остался за Еленой — 6:4. В нем Рыбакина выполнила пять эйсов и реализовала два из трех брейкпойнтов. Соболенко также пять раз подала навылет, однако допустила столько же двойных ошибок.