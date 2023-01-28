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Елена Рыбакина уступила сопернице в финале Australian Open-2023

28 Января 2023, 17:14
Елена Рыбакина уступила сопернице в финале Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В финале турнира Australian Open казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проиграла пятой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Первый сет остался за Еленой — 6:4. В нем Рыбакина выполнила пять эйсов и реализовала два из трех брейкпойнтов. Соболенко также пять раз подала навылет, однако допустила столько же двойных ошибок.

Во второй партии Соболенко оказалась сильнее — 6:3. Белоруска записала на свой счет семь эйсов против трех у Рыбакиной и реализовала один из семи брейкпойнтов (Рыбакина — ни одного из трех).В решающей партии Арина Соболенко смогла переломить ход встречи в свою пользу, взяв верх со счетом 6:4 и став обладательницей титула. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
В полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.Фото: sports.kz

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