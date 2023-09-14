Елена Рыбакина уступила лидерство Арине Соболенко

Чемпионка Australian Open-2023, первая ракетка мира, 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила рейтинг сезона-2023 по количеству эйсов на турнирах «Большого шлема», опередив занимающую второе место казахстанку Елену Рыбакину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

11 сентября Соболенко дебютировала на первой строчке WTA, сместив с данной позиции четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» польку Игу Швёнтек. Арина стала 29-й в истории WTA-тура первой ракеткой мира. Рыбакина сохранила четвертую позицию.

Рейтинг теннисисток с наибольшим количеством эйсов в 2023 году на ТБШ:

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 144 эйса за 26 матчей (5,5 эйса в среднем за игру).

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 106 эйсов за 16 матчей (6,6);

3. Онс Жабер (Тунис) — 72 эйсов за 18 матчей (4);

4. Элина Свитолина (Украина) — 66 эйсов за 14 матчей (4,7);

5. Кори Гауфф (США) — 60 эйсов за 17 матчей (3,5).