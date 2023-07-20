Елена Рыбакина ушла в отрыв от действующей чемпионки Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в тройку лидеров по количеству побед в сезоне WTA-тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В 2023 году Елена записала себе в актив 37 побед, при этом наивысший показатель имеет полька Ига Швёнтек — у нее 42 выигранных в сезоне матча. Белоруска Арина Соболенко имеет на две победы меньше.

В настоящее время Рыбакина опережает по данному показателю Джессику Пегулу (35), победительницу Уимблдона Маркету Вондроушову и Каролин Гарсию (по 29).

Напомним, на прошедшем Уимблдонском турнире Елена Рыбакина не сумела защитить свой титул, проиграв в четвертьфинале тунисской спортсменке Онс Жабер.