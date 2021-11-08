Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на две позиции и обновила личное достижение в одиночном разряде, став 14-й. Юлия Путинцева также улучшила свое положение на два пункта и теперь она 42-я. Зарина Дияс вернулась в ТОП-100 и занимает 98-е место. Гозаль Айнитдинова – 481-я, Жибек Куламбаева - 515-я.

В парном разряде Елена Рыбакина осталась 49-й, Анна Данилина поднялась на 79-е место. Продолжают прогрессировать Жибек Куламбаева и Дана Байдаулет. Жибек теперь 395-я, а 16-летняя Дана уже занимает 963 место.

В мужском рейтинге АТР Александр Бублик остался на 36-м месте. Дмитрий Попко 170-й, Михаил Кукушкин ухудшил положение на 10 строчек и теперь занимает 187-е место. Тимофей Скатов поднялся на две ступеньки и теперь он 262-й. Денис Евсеев занимает 393 место, а Бейбит Жукаев взлетел на 25 пунктов и уже стал 724-м.

В парном разряде продолжают улучшать свои позиции Андрей Голубев и Александр Недовесов. Андрей поднялся на 25 место, а Александр отыграл три строчки по сравнению с прошлой неделей и теперь занимает 72-е место.