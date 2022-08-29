29 Августа 2022 01:20

Елена Рыбакина сыграла с чемпионкой US Open

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Победительница Открытого чемпионата Англии (Уимблдонский турнир), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает подготовку к старту на US Open-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадионе Артура Эша в Нью-Йорке первая ракетка Казахстана провела открытую тренировку с действующей чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису, британкой Эммой Радукану..

В первом круге US Open Рыбакина, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, сыграет против француженки Клары Бюрель (132-е место). Матч Рыбакиной и Бюрель запланирован на 30 августа.





