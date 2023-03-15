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Елена Рыбакина сыграет за Казахстан в отборе на чемпионат мира

15 Марта 2023, 16:06
Елена Рыбакина сыграет за Казахстан в отборе на чемпионат мира Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана на матчевую встречу квалификационного раунда командного чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (10-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (42-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (25-й номер парного рейтинга WTA), Гозаль Айнитдинова (333-й номер одиночного рейтинга WTA), Жанель Рустемова (973-й номер парного рейтинга WTA). Дополнительный игрок - Аружан Сагандыкова (968-й номер одиночного рейтинга WTA).

Поединки пройдут 14-15 апреля в городе Астане на специально созданном грунтовом покрытии в Национальном теннисном центре.


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