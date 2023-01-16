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Елена Рыбакина сыграет в первый день Australian Open 2023

16 Января 2023, 03:29
Елена Рыбакина сыграет в первый день Australian Open 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый в сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 16 января в Мельбурне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тениса Казахстана.

Из казахстанцев первой на корт выйдет лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. На старте турнира она сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Между собой оппонентки играли один раз в 2017 году на юниорском US Open, где уверенную победу со счетом 6:4, 6:0 одержала Рыбакина.

12 января стали известны итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии в женском и мужском одиночном разрядах.

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