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Елена Рыбакина сыграет с загадочной соперницей на турнире в Цинциннати
13 Августа 2022 20:31

Елена Рыбакина сыграет с загадочной соперницей на турнире в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 15 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (27-е место в рейтинге WTA) начнет выступление на турнире в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее соперница пока неизвестна и значится как «special exempt» («специальный допуск»). Такой термин применяется к теннисистам, которые должны участвовать в квалификационном турнире, но на момент начала квалификации заканчивают играть другой турнир, входящий в тот же календарь соревнований. Для таких теннисистов резервируется место в основной сетке турнира, если такое предусмотрено организаторами.

Напомним, перед турниром в Цинциннати Елена Рыбакина выступила на турнире в Торонто (Канада), где выбыла во втором круге.

Фото: Sports.kz.


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