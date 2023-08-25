Елена Рыбакина сыграет с сенсационной теннисисткой на старте US Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Открытого чемпионата Великобритании-2022 Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на предстоящем Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В первом круге турнира Большого шлема казахстанская теннисистка, которая будет четвертой сеянной, сыграет с представительницей Украины Мартой Костюк (37-я ракетка мира).

На прошедшем Уимблдоне Костюк дошла до третьего круга, сенсационно обыграв Марию Саккари и Паулу Бадосу.

В прошлом году Рыбакина потерпела сенсационное поражение от французской спортсменки Клары Бурель в первом круге со счетом 4:6, 4:6.