Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open

20 Января 2023, 12:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Испании Кристину Бушкэ в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Свёнтек. Продолжительность матча составила 54 минуты. Польская спортсменка выполнила три подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кристины Бушкэ один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Свёнтек сойдется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Как сообщалось ранее, 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв американу Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Фото: sports.kz