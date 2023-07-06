Елена Рыбакина сыграет с француженкой Ализе Корне на Уимблдоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с француженкой Ализе Корне (78-е место) в матче второго круга Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Рыбакина — Корне начнется в 20:30 по астанинскому времени.

Елена Рыбакина стартовала на Уимблдоне с победы над американкой Шелби Роджерс (49-е место) — 4:6, 6:1, 6:2, а Ализе Корне в своем первом матче на турнире разгромила японскую теннисистку Нао Хибино (127-е место) — 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона. Призовой фонд турнира в этом году составляет 18 649 320 евро. Победительница заработает 2 726 000 евро, а также получит 2000 рейтинговых очков.