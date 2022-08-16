16 Августа 2022 03:15
Елена Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Открытого чемпионата Великобритании из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в дебютном матче турнира в американском Цинцинатти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В игре против египетской спортсменки Маяр Шериф (58-я ракетка мира) казахстанская теннисистка добилась победы в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 12 минут.
Для Рыбакиной эта победа стала второй после триумфа на Уимблдоне.
Благодаря этому успеху казахстанка вышла в стадию 1/16 финала турнира, где встретится с бывшей первой ракеткой мира - испанкой Гарбинье Мугурусой, которая является чемпионкой Уимблдона-2017 и Ролан Гаррос-2016.
Фото: пресс-служба ФТК
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