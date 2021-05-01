НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«22-я ракетка мира в первом круге соревнований WTA 1000 Mutua Madrid Open оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович, занимающей 78-е место мирового рейтинга, - 6:4, 6:0», - сообщает пресс-служба ФТК

За 1 час и 2 минуты матча казахстанка сделала два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Айла один раз сделала брейк на подаче Елены, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

Ране сообщалось, что казахстанский теннисист Михаил Мищенко завоевал второй международный титул в сезоне на престижном международном юношеском турнир серии Tennis Europe Junior Tour второй категории - Bellevue Cup U12.

Вторая ракетка нашей республики в возрастной категории до 12 лет Михаил Мищенко отличился в дуэте с черногорцем Вуком Крстаичем.