Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире US Open
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире US Open, передает МИА «Казинформ».
«На старте она обыграла белоруску Александру Саснович — 6:2, 6:3», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .
За 1 час 17 минут поединка 20-й номер рейтинга WTA, 22-летняя Елена, сделала 10 эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче.
Следующей соперницей Рыбакиной на турнире будет француженка Каролин Гарсия, которая победила британку Хэрриет Дарт, — 6:7(6), 6:4, 6:2.
Как отметили в ФТК, другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй раунд US Open. Она сразилась с Кайей Канапи из Эстонии и матч завершился со счётом 2:6, 7:6(4), 6:2 в пользу эстонской спортсменки.
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