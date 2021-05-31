РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 31 Май 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос» в Париже

    None
    None
    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Париж в эти дни принимает престижный международный турнир по теннису «Ролан Гаррос». Казахстанка Елена Рыбакина стартовала с победы в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанская теннисистка оказалась сильнее соперницы из Франции Эльзу Жакемо, со счетом 6:4, 6:1.

    Матч длился 1 час 12 минут. За время поединка Рыбакина выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойтов.

    В следующем круге Открытого чемпионата Франции казахстанке предстоит сразиться с представительницей Японии Нао Хибино.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!