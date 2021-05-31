Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос» в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Париж в эти дни принимает престижный международный турнир по теннису «Ролан Гаррос». Казахстанка Елена Рыбакина стартовала с победы в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская теннисистка оказалась сильнее соперницы из Франции Эльзу Жакемо, со счетом 6:4, 6:1.

Матч длился 1 час 12 минут. За время поединка Рыбакина выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойтов.

В следующем круге Открытого чемпионата Франции казахстанке предстоит сразиться с представительницей Японии Нао Хибино.

