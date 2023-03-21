19:26, 20 Март 2023 | GMT +6
Елена Рыбакина стала второй в чемпионской гонке WTA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - WTA опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки в женском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.
Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Швёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 20 марта
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3310;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561;
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 1810;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 1515;
5 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420;
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371;
7 (8). Кори Гауфф (США) — 1185;
8 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051;
9 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 991;
10 (9). Магда Линетт (Польша) — 937.