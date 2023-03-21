Елена Рыбакина стала второй в чемпионской гонке WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - WTA опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки в женском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Швёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 20 марта

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3310;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561;

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 1810;

4 (5). Джессика Пегула (США) — 1515;

5 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420;

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371;

7 (8). Кори Гауфф (США) — 1185;

8 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051;

9 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 991;

10 (9). Магда Линетт (Польша) — 937.