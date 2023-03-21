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    19:26, 20 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина стала второй в чемпионской гонке WTA

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - WTA опубликовала обновленную версию рейтинга чемпионской гонки в женском одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Первую строчку продолжает занимать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье — полька Ига Швёнтек.

    Чемпионская гонка WTA. 20 марта

    1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3310;
    2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561;
    3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 1810;
    4 (5). Джессика Пегула (США) — 1515;
    5 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420;
    6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371;
    7 (8). Кори Гауфф (США) — 1185;
    8 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051;
    9 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 991;
    10 (9). Магда Линетт (Польша) — 937.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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