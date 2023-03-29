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Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году

Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2023, 14:35
Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вышла на первое место по количеству эйсов в WTA-туре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Первая ракетка Казахстана (7-я в мире) в 25 матчах наколотила 201 эйс в турнирах WTA.

Кроме того, Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал Miami Open. Победа над итальянкой Мариам Тревизан стала для казахстанки 12-й кряду на уровне WTA. В полуфинале престижного турнира казахстанка сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Видео победы над Мариам Тревизан можно посмотреть здесь.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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