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Елена Рыбакина стала единогласным лидером WTA-тура по важному показателю

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июля 2023, 13:05
Елена Рыбакина стала единогласным лидером WTA-тура по важному показателю Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Twitter-аккаунт Relevant Tennis опубликовал статистику лидеров WTA-тура 2023 года по количеству подач навылет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, на счету которой 349 эйсов. За ней с 305 подачами навылет идет француженка Каролин Гарсия, замыкает тройку белорусская теннисистка Арина Соболенко (275). Следом расположились россиянки Вероника Кудерметова (206) и Людмила Самсонова (197).


Отметим, что ранее Елена Рыбакина стала второй по количеству эйсов, выполненных на прошедшем Уимблдоне, уступив лишь Соболенко.


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