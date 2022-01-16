+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю

16 Января 2022 11:39
Поделиться:
Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально установила исторический рекорд для истории тенниса в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанская теннисистка впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500
Итоги спартакиады школьников по 5 видам спорта подвели в Павлодаре Канат Ислам и Данияр Елеусинов покинули рейтинг IBF Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США

Представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12-й в обновленном табеле о рангах, установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах.

Юлия Путинцева поднялась на одну строчку, став 42-й. Зарина Дияс отыграла четыре позиции — 104-я.

Тройка сильнейших осталась прежней: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь) и Гарбинье Мугуруса (Испания).

В парном разряде Рыбакина поднялась с 52 на 51 строку, Анна Данилина взлетела на 22 отметки, став 53. Зарина Дияс осталась 180-й.

ТОП-3 составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбэй).

Напомним, вчера казахстанка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного теннисного турнира Sydney Tennis Classic.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская теннисистка впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500
Итоги спартакиады школьников по 5 видам спорта подвели в Павлодаре
Канат Ислам и Данияр Елеусинов покинули рейтинг IBF
Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
4 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
5 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
6 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Читайте также
Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема
Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив