Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально установила исторический рекорд для истории тенниса в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12-й в обновленном табеле о рангах, установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах.
Юлия Путинцева поднялась на одну строчку, став 42-й. Зарина Дияс отыграла четыре позиции — 104-я.
Тройка сильнейших осталась прежней: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь) и Гарбинье Мугуруса (Испания).
В парном разряде Рыбакина поднялась с 52 на 51 строку, Анна Данилина взлетела на 22 отметки, став 53. Зарина Дияс осталась 180-й.
ТОП-3 составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбэй).
Напомним, вчера казахстанка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного теннисного турнира Sydney Tennis Classic.
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