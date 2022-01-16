Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально установила исторический рекорд для истории тенниса в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12-й в обновленном табеле о рангах, установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах.

Юлия Путинцева поднялась на одну строчку, став 42-й. Зарина Дияс отыграла четыре позиции — 104-я.

Тройка сильнейших осталась прежней: Эшли Барти (Австралия), Арина Соболенко (Беларусь) и Гарбинье Мугуруса (Испания).

В парном разряде Рыбакина поднялась с 52 на 51 строку, Анна Данилина взлетела на 22 отметки, став 53. Зарина Дияс осталась 180-й.

ТОП-3 составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбэй).

Напомним, вчера казахстанка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного теннисного турнира Sydney Tennis Classic.