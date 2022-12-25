Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира в Дубае

25 Декабря 2022, 01:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Елена Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова. 24-го декабря Елена одержала победу над первой ракеткой мира Игой Швентек, а ее партнеры по команде Павлюченкова и Тим выиграли свой матч в миксте против команды Kites. Об этом сообщет Sports.ru.

Таким образом, команда Hawks, где играет Рыбакина повела в счете у команды «Kites» – 11:4 и стала чемпионом турнира.

На этом турнире Елена Рыбакина не проиграла ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина разгромила лучшую теннисистку мира в финале турнира в Дубае. Во встрече против польской первой ракетки мира Иги Швентек Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

В матче с французской теннисисткой Каролин Гарсия (четвертая ракетка мира и чемпионка парного турнира Открытого чемпионата Франции 2016-го и 2022-го годов ) Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

В паре с немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5. Игра продлилась всего один час и 23 минуты.

В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 10:6. Игра продлилась всего 56 минут.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Ига Швентек – лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.