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Елена Рыбакина сравняла счет по сетам в финале Уимблдона
9 Июля 2022 20:34

Елена Рыбакина сравняла счет по сетам в финале Уимблдона

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-е место в рейтинге WTA) выиграла второй сет у туниски Онс Жабер (2-е) в финале Уимблдона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина уверенно победила во втором сете со счетом 6:2. Напомним, в первом сете Елена уступила — 3:6. Таким образом, всё решится в решающей, третьей партии.

Напомним, до этого Елена Рыбакина и Онс Жабер встречались между собой трижды: в 2019 году на турнире в Ухане (Китай) победу одержала казахстанка (6:1, 6:7, 6:2), а в 2021 году Жабер смогла не только отыграться, но и выйти вперед в личных встречах: сначала она победила в Дубае (ОАЭ) — 7:6, 4:6, 6:2, а затем выиграла в Чикаго (США) — Рыбакина снялась из-за травмы при счете 4:6, 2:3.


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