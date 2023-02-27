Елена Рыбакина совершила рывок в парном разряде в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой тройке изменений не произошло: лидирует Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американская спортсменка Джессика Пегула.

Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина осталась десятой. Юлия Путинцева отыграла шесть позиций, заняв 46-е место.

В парном разряде звание первой ракетки мира сохранила Катерина Синякова из Чехии, на вторую строчку поднялась ее соотечественница Барбора Крейчикова, сместившая на третье место представительницу США Коко Гауфф.

Лучшая из «парниц» Казахстана Анна Данилина потеряла одну позицию и стала 26-й. Рыбакина взлетела на 17 отметок, войдя в топ-100 под 97-м номером.