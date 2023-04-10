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    10:26, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина сохранила 7-е место в мировом рейтинге

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмой строчке. В чемпионской гонке Елена занимает 2-е место.

    Юлия Путинцева улучшила своё положение - теперь занимает 45-ю позицию.

    Лучшая из представительниц Казахстана в парном рейтинге Анна Данилина, по-прежнему, располагается на 26-м месте, Жанель Рустемова поднялась на 972-ю строчку.

    Рейтинг WTA. Положение на 10 апреля

    7 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4305

    45 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1235

    427 (+14). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 112

    463(-10). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 96

    1111 (+24). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 10


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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