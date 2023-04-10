Елена Рыбакина сохранила 7-е место в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина осталась на седьмой строчке. В чемпионской гонке Елена занимает 2-е место.

Юлия Путинцева улучшила своё положение - теперь занимает 45-ю позицию.

Лучшая из представительниц Казахстана в парном рейтинге Анна Данилина, по-прежнему, располагается на 26-м месте, Жанель Рустемова поднялась на 972-ю строчку.

Рейтинг WTA. Положение на 10 апреля

7 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 4305

45 (+2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1235

427 (+14). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 112

463(-10). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 96

1111 (+24). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 10