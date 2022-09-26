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    19:16, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Таллине из-за травмы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (22 место в рейтинге WTA) снялась с турнира в Таллине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Причиной стала травма, но насколько она серьезная пока неизвестно. В первом круге Рыбакина должна была встретиться с Лаурой Зигемунд (175 место). Теперь вместо казахстанки с немецкой теннисисткой сыграет представительница Швейцарии Джил Тайхман (31 место).

    Последним турниром Елены Рыбакиной были соревнования в Токио, где казахстанская теннисистка вылетела уже в первом круге, уступив россиянке Людмиле Самсоновой (30 место). Самсонова в итоге стала победительницей этого турнира.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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