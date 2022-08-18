18 Августа 2022 18:49

Елена Рыбакина снялась с турнира в США после двух разгромных побед

ЦИНЦИННАТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и британка Эмма Радукану должны были выступить вместе на турнире в Цинциннати (США) в парном разряде, однако решили сняться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Такое решение спортсменки приняли после удачного выступления в одиночном разряде: Рыбакина разгромила египтянку Майар Шериф (48-е место) - 6:3, 6:2 - и испанку Гарбинье Мугурусу (9-е место) - 6:3, 6:1, а Радукану уверенно победила американку Серену Уильямс (612-е место) - 6:4, 6:0 - и белоруску Викторию Азаренко (22-е место) - 6:0, 6:2.

Следующей соперницей Елены Рыбакиной в одиночном разряде станет американская теннисистка Алисон Риск (29-е место), а Эмма Радукану встретится с американкой Джессикой Пегулой (8-е место).

Фото: sports.kz