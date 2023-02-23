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    19:00, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Открытого чемпионата Великобритании 2022-го года и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина снялась с одиночного и парного разрядов турнира в Дубае (ОАЭ) из-за травмы поясницы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка должна была встретиться с американской спортсменкой Коко Гауфф (шестая ракетка мира), в парном разряде Рыбакина должна была сыграть с Анастасией Павлюченковой — с Кимберли Циммерман и Моникой Никулеску.

    Теперь Гауфф поборется в четвертьфинале с соотечественницей Мэдисон Киз.

    Казахстанка на данный момент занимает десятую строчку мирового рейтинга WTA.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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