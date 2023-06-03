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    15:49, 03 Июнь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гарроса»

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналистам пока не сообщили, какая травма беспокоит лучшую теннисистку Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    На пресс-конференции Елена Рыбакина сообщила, что причиной такого решения стала простуда.

    «Вчера мне стало нехорошо. Поднялась температура. Сегодня я тоже чувствую себя плохо. Тяжело будет играть в таком состоянии. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча.

    Мне не повезло. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне», - сказала спортсменка.

    Казахстанская теннисистка впервые в карьере снимается с турнира «Большого Шлема», всего она снималась 5 раз.

    Напомним, сегодня Елена Рыбакина должна была сыграть в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо (132-е место рейтинге WTA). Теперь Соррибес-Тормо вышла в четвертый круг на отказе соперницы.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная для mail.ru
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