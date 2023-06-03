Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гарроса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналистам пока не сообщили, какая травма беспокоит лучшую теннисистку Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

На пресс-конференции Елена Рыбакина сообщила, что причиной такого решения стала простуда.

«Вчера мне стало нехорошо. Поднялась температура. Сегодня я тоже чувствую себя плохо. Тяжело будет играть в таком состоянии. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча.

Мне не повезло. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне», - сказала спортсменка.

Казахстанская теннисистка впервые в карьере снимается с турнира «Большого Шлема», всего она снималась 5 раз.

Напомним, сегодня Елена Рыбакина должна была сыграть в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо (132-е место рейтинге WTA). Теперь Соррибес-Тормо вышла в четвертый круг на отказе соперницы.