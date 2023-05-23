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Елена Рыбакина сделала заявление перед «Ролан Гаррос»

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 11:46
Елена Рыбакина сделала заявление перед «Ролан Гаррос» Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, поделилась своими ожиданиями от выступления на стартующем на этой неделе Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На прошедших выходных Рыбакина завоевала трофей на «тысячнике» в Риме, благодаря чему поднялась с шестого на четвертое место в рейтинге WTA.

Елена надеется, что предстоящий мэйджор во Франции также сложится для нее успешно.

«Ролан Гаррос» — довольно продолжительный турнир. Я надеюсь, что смогу пройти как можно дальше. У меня с ним связаны хорошие воспоминания. Сейчас я сыграла больше матчей на грунте, поэтому мне будет немного легче, и я определенно набралась уверенности», — сказала Е. Рыбакина.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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