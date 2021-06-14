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    10:16, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина сделала космический рывок в рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила актуальную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Значительный прорыв совершили казахстанские теннисистки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранила за собой Эшли Барти из Австралии, на втором месте по-прежнему располагается японка Наоми Осака, а замыкает тройку лидеров румынская теннисистка Симона Халеп.

    Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну позицию и заняла 21-е место, Юлия Путинцева также улучшила положение на одну строчку — 42-я, Зарина Дияс потеряла девять строк и выбыла из первой сотни — 102-я.

    В парном разряде на первое место вышла Барбара Крейчикова из Чехии, за ней расположилась ее соотечественница Катерина Синякова, третья — француженка Кристина Младенович.

    Казахстанка Анна Данилина потеряла две позиции — 130-я, Галина Воскобоева поднялась со 152-й на 150-ю отметку. Значительный прорыв совершили Рыбакина и Путинцева: Елена взлетела сразу на 228 строк и стала 154-й, а Юлия поднялась на 40 позиций, заняв 158-е место. Зарина Дияс также заметно улучшила положение — с 477-й на 300-ю строчку.

    Напомним, что на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале соревнований казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч против россиянки Анастасии Павлюченковой и проиграла ей.


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