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Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира
18 Августа 2022 08:12

Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) встретилась с испанкой Гарбинье Мугурусой (9-е место) во втором круге турнира в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:1. Таким образом, казахстанка вышла в 1/8 финала. Добавим, что призовой фонд турнира в Цинциннати в этом году составляет 2 527 250 долларов. Победительница заработает 412 000 долларов и получит 900 рейтинговых очков.

Что касается противостояния Рыбакиной и Мугурусы, то казахстанская теннисистка вышла вперед — 2-1. Ранее они дважды играли в прошлом году: на турнире в Берлине победила Мугуруса — 6:4, 6:3, на Олимпиаде в Токио — Рыбакина — 7:5, 6:1. Также стоит напомнить, что в 2017 году Гарбинье Мугуруса занимала первое место в рейтинге WTA.

Фото: ktf.kz



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