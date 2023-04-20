Елена Рыбакина раскрыла свои планы на Ролан Гаррос и Уимблдон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая казахстанская теннисистка и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над немкой Юле Нимайер в матче первого круга турнира в Штутгарте (Германия) рассказала о своих планах на ближайшие турниры Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Постепенно я намного лучше адаптируюсь к грунтовому корту и понимаю, как я должна играть на этом покрытии. Я должна выложиться на все в этих матчах, чтобы попасть на Ролан Гаррос в отличной форме, поэтому мне нужно добавить побед, которые придадут мне уверенности. Я предполагаю, что у меня не будет ни дня отдыха до окончания Уимблдона», — цитирует Рыбакину Puntodebreak.com.