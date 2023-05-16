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Елена Рыбакина провела тренировку с детьми в Риме

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Мая 2023, 23:54
Елена Рыбакина провела тренировку с детьми в Риме Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и шестая ракетка мира Елена Рыбакина провела необычную тренировку в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сегодня пресс-служба турнира Italian Open (Открытый чемпионат Италии) опубликовала на своей странице в сети Instagram видео тренировки Елены Рыбакиной с детьми.

Издание The Tennis Letter поделилось данным видео и похвалило казахстанскую теннисистку.

«Елена Рыбакина потренировалась с детьми в Риме. По-настоящему душевный момент. Приятно видеть, какое влияние эти спортсмены могут оказать на жизнь детей», - гласит подпись к видео.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

17 мая она сыграет против первой ракетки мира польки Иги Швентек в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.


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