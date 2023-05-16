Елена Рыбакина провела тренировку с детьми в Риме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана и шестая ракетка мира Елена Рыбакина провела необычную тренировку в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сегодня пресс-служба турнира Italian Open (Открытый чемпионат Италии) опубликовала на своей странице в сети Instagram видео тренировки Елены Рыбакиной с детьми.

Издание The Tennis Letter поделилось данным видео и похвалило казахстанскую теннисистку.

«Елена Рыбакина потренировалась с детьми в Риме. По-настоящему душевный момент. Приятно видеть, какое влияние эти спортсмены могут оказать на жизнь детей», - гласит подпись к видео.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.

17 мая она сыграет против первой ракетки мира польки Иги Швентек в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.