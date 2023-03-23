Елена Рыбакина проведет свой первый матч на турнире в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) проведет свой первый матч на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее первой соперницей станет россиянка Анна Калинская (64-е место в рейтинге WTA).

Ранее Елена Рыбакина и Анна Калинская встречались между собой один раз, в 2019 году в финале турнира в Плейфорде (Австралия) — тогда Калинская победила в двух сетах — 6:4, 6:4. Что же касается последних выступлений спортсменок, то Рыбакина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе (США), а Калинская уже успела стартовать на турнире в Майами: в первом круге россиянка обыграла в двух сетах представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (171-е место) — 6:4, 6:2.