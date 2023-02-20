Елена Рыбакина прошла во второй круг парного турнира в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В одиночке Елена сегодня, 20 февраля, сыграет с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии «Челленджер» в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.

В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.

Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.

Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро – 6:2, 2:6, 4:6.

Фото: ktf.kz