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    17:17, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина прошла во второй круг парного турнира в Дубае

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В одиночке Елена сегодня, 20 февраля, сыграет с чемпионкой Открытого чемпионата США 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

    Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии «Челленджер» в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.
    В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.
    Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.
    Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро – 6:2, 2:6, 4:6.


    Фото: ktf.kz


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    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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