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    12:08, 20 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на турнире в США

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе (7:6 (13:11), 6:4). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    «Потрясающие ощущения! Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь. В финальном матче у нас у обеих были шансы в стартовом сете, но в итоге всё сложилось по-моему. Поэтому именно первый сет оказался наиболее важным, а затем было немного легче. Этот тай-брейк был действительно эпичным - со всеми этими двойными ошибками и нервами. Так что, в конце концов, нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и попытаться бороться до конца. Хочу поздравить Арину с великолепным выступлением здесь, да и вообще в целом. Она со своей командой проделала отличную работу! Для меня большая честь играть против нее. Конечно, хочу поблагодарить организаторов турнира, спонсоров, директоров. Играть здесь - настоящее удовольствие. Я готова приехать в следующем году и повторить свое достижение! Да, чуть не забыла, самое главное - моя команда. Спасибо вам большое! Вы всегда со мной, и я это очень ценю!» — сказала Елена Рыбакина.

    Как сообщалось, Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-1000 Индиан-Уэллсе. С победой на престижном турнире спортсменку поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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