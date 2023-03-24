Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на старте турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала непростой старт на турнире в Майами, в котором она одержала победу в трех сетах над представительницей России Анной Калинской, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Рыбакиной с 64-й ракеткой мира завершился в пользу Елены со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 16 минут.

«Я рада, что сумела победить. У меня были шансы решить исход матча во втором сете, но мне немного не хватило энергии. Моя соперница пару раз хорошо сыграла на приеме, а я допустила одну двойную ошибку. Так что во втором сете мне не повезло, но я счастлива, что в третьей партии я нашла свой путь и одержала победу. У меня было всего два дня отдыха, а сегодняшний день выдался длинным. Теперь мы заканчиваем достаточно поздно. К тому же здесь все другое — корты, мячи, поэтому мне совсем нелегко. Но я надеюсь, эти три сета помогут мне в третьем раунде», — цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.