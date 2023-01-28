Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина проиграла второй сет в финале Australian Open-2023

28 Января 2023, 16:18
Елена Рыбакина проиграла второй сет в финале Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На открытом чемпионате Австралии по теннису проходит женский финал в одиночном разряде, в котором встречаются казахстанка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (5-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, однако уступила во втором — 3:6.

Напомним, в полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.
Новости по теме
Елена Рыбакина выиграла первый сет в финале Australian Open
Тимофей Скатов вышел в полуфинал «Челленджера» в Чили
Тимофей Скатов пробился в ¼ финала «Челленджера» в Чили
Теги:
Читайте также
Елена Рыбакина выиграла первый сет в финале Australian Open
Казахстан с победы стартовал на юниорском чемпионате мира по хоккею
Тимофей Скатов вышел в полуфинал «Челленджера» в Чили
«Барыс» узнал свое место в борьбе за плей-офф КХЛ после матча конкурента
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
«Барыс» победил челябинский «Трактор» и поднялся в зону плей-офф
Казахстанские боксеры заняли второе место на ЧА-2023 до 22 лет
Паралыжник из РК Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира в Швеции
Новости партнеров
Популярное
1 Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе
2 Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии
3 30 тысяч уклоняющихся от армии молодых людей ищет Минобороны
4 Туризм в Казахстане: перспективы развития
5 Обязательную индексацию зарплаты предлагают ввести в Казахстане

Лента новостей