Елена Рыбакина проиграла второй сет в финале Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На открытом чемпионате Австралии по теннису проходит женский финал в одиночном разряде, в котором встречаются казахстанка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) и белоруска Арина Соболенко (5-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, однако уступила во втором — 3:6.