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Елена Рыбакина проиграла в третьем круге Australian Open

23 Января 2023, 08:38
Елена Рыбакина проиграла в третьем круге Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой неожиданно проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Championat.com.

Теннисистки встречались с парой уко Аоямы/Эны Шибахары из Японии и считались фаворитами.

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина уступили со счетом 2:6, 6:7 (7:9). Продолжительность матча составила 55 минут. На счету уко Аоямы и Эны Шибахары один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнтов из 4.

В третьем круге уко Аоямы и Эны Шибахары встретятся с победительницами противостояния пары Кэролайн Доулхайд (США)/Анна Калинская (Россия) и Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика).

Фото: instagram.com/lenarybakina
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