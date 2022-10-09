Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч турнире одиночного разряда в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальной встрече казахстанка сыграла против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (23-я ракетка мира) и потерпела поражение в трех сетах со счетом 6:3, 6:7, 4:6. Игра продлилась два часа и 24 минуты.

Рыбакина во время игры исполнила 17 подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла пять очков и два гейма подряд.

Крейчикова в 2021-м году выиграла Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) в одиночном разряде. Также чешка шесть раз побеждала во всех турнирах Большого шлема в парном разряде.

После этой победы Крейчикова встретится в финале с победительницей пары Швентек — Александрова, которые являются первой и 21-й ракетками мира соответственно.

Фото: Sports.kz.