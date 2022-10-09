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    00:41, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч турнире одиночного разряда в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальной встрече казахстанка сыграла против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (23-я ракетка мира) и потерпела поражение в трех сетах со счетом 6:3, 6:7, 4:6. Игра продлилась два часа и 24 минуты.

    Рыбакина во время игры исполнила 17 подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла пять очков и два гейма подряд.

    Крейчикова в 2021-м году выиграла Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) в одиночном разряде. Также чешка шесть раз побеждала во всех турнирах Большого шлема в парном разряде.

    После этой победы Крейчикова встретится в финале с победительницей пары Швентек — Александрова, которые являются первой и 21-й ракетками мира соответственно.

    Фото: Sports.kz.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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