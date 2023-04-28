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Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире в Мадриде

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 19:53
Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире в Мадриде Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) провела матч второго круга одиночного разряда на турнире WTA Madrid Open в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с российской спортсменкой Анной Калинской (62-я ракетка мира) Рыбакина потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 5:7, 6:4, 2:6. Игра продлилась два часа и 14 минут.

За время игры казахстанка исполнила девять подач навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Елена выиграла семь очков и два гейма подряд.

Этот матч стал первым для Рыбакиной в одиночном разряде, так как она сразу была сеяна во второй круг соревнований.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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