Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале соревнований «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале соревнований казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч против россиянки Анастасии Павлюченковой и проиграла ей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом сете казахстанка оказалась сильнее, победив со счетом 7:6. Во втором сете сильнее оказалась уже Павлюченкова, которая сумела сравнять счет — 6:2. Заключительный отрезок игры остался за россиянкой, она одержала победу в матче (6:7, 6:2, 9:7) и заработала путевку в полуфинал.

Стоит напомнить, что в предыдущем раунде казахстанка Рыбакина выбила из соревнований американскую легенду тенниса Серену Уильямс, обыграв ее по сумме двух сетов со счетом 6:3, 7:5.