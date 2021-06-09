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    21:55, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале соревнований «Ролан Гаррос»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале соревнований казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч против россиянки Анастасии Павлюченковой и проиграла ей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом сете казахстанка оказалась сильнее, победив со счетом 7:6. Во втором сете сильнее оказалась уже Павлюченкова, которая сумела сравнять счет — 6:2. Заключительный отрезок игры остался за россиянкой, она одержала победу в матче (6:7, 6:2, 9:7) и заработала путевку в полуфинал.

    Стоит напомнить, что в предыдущем раунде казахстанка Рыбакина выбила из соревнований американскую легенду тенниса Серену Уильямс, обыграв ее по сумме двух сетов со счетом 6:3, 7:5.


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