Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира на турнире в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шестая ракетка мира Мария Саккари оказалась сильнее 20-й теннисистки рейтинга WTA из Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open — 7:5, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

За 1 час 40 минут поединка Мария сделала шесть эйсов (против четырёх у Елены) и четыре двойные ошибки (против трёх у соперницы). Гречанка реализовала три брейк-пойнта, а представительница Казахстана — один. Счёт личных встреч сравнялся — 1:1.

Отметим, что в полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе Саккари сразится с испанкой Паулой Бадосой или россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Ранее Елена Рыбакина одолела 51-ю ракетку мира Викторию Голубич из Швейцарии.